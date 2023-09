Thiago Motta recebe cidadania honorária de município italiano

SAN PAULO, 11 SET (ANSA) - O ex-jogador ítalo-brasileiro Thiago Motta, atual treinador do Bologna, recebeu nesta segunda-feira (11) a cidadania honorária de Polesella, na região do Vêneto.

A ligação do ídolo da Inter de Milão com Polesella tem Fortunato Fogagnolo, bisavô de Motta, como protagonista, pois ele viveu na cidade italiana antes de partir para o Brasil no início do século 20.