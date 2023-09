UE libera 1 milhão de euros para ajudar Marrocos após tremor

BRUXELAS, 11 SET (ANSA) - A Comissão Europeia aprovou nesta segunda-feira (11) a primeira ajuda humanitária avaliada em um milhão de euros "para apoiar Marrocos na sua resposta ao forte terremoto" que atingiu o país no dia 8 de setembro e deixou mais de 2,6 mil mortos.

A liberação da verba foi anunciada em comunicado do comissário europeu para Gestão de Crises, Janez Lenarcic, no qual ressalta que o financiamento visa "contribuir para as necessidades mais urgentes da população mais afetada".