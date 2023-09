UE revisa para baixo previsões de crescimento da Itália

BRUXELAS, 11 SET (ANSA) - O poder Executivo da União Europeia revisou para baixo as projeções de crescimento para a economia da Itália em 2023 e 2024.

De acordo com as novas previsões da Comissão Europeia, o produto interno bruto (PIB) italiano terá expansões de 0,9% neste ano e de 0,8% no próximo, sendo que as estimativas anteriores, divulgadas em maio, apontavam altas de 1,2% e 1,1%, respectivamente.