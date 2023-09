Apple lança iPhone 15 adequado às novas regras da União Europeia

A apresentação da Apple, de resto, foi muito voltada ao meio-ambiente, com a empresa lançando o primeiro Apple Watch construído com 100% de energia renovável e aguardando para se tornar totalmente neutro em carbono até 2030.

O evento de setembro é, há mais de dez anos, a ocasião da empresa para mostrar suas novidades em produtos.

No teatro dedicado a Steve Jobs, foi lançada a nova linha do iPhone 15, com quatro modelos (base, Plus, Pro e Pro Max), que mantêm as dimensões dos anos passados mas com os cantos em torno da tela mais finos e com - sobretudo nas versões Pro - uma câmera potencializada, um chip que melhora a performance, materiais premium como o titânio.

Outra novidade é o SOS de emergência via satélite, um modo com o qual, começando pelos EUA, os automobilistas poderão desfrutar do iPhone para pedir assistência para problemas durante a viagem.

Os telefones estarão disponíveis a partir de 22 de setembro e os preços para os modelos Pro, os mais protentes, começam em US$ 999 e US$ 1.199 (R$ 4,9 mil e R$ 5,9 mil).

"Todo ano buscamos inovar nossa linha do iPhone, tornando-a mais funcional e útil. Dessa vez fomos além", disse o CEO Tim Cook durante a apresentação, anunciando que os visores de realidade virtual Vision Pro estarão disponíveis no início de 2024.