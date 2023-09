Benjamin Labatut vence prêmio literário na Itália

O resultado foi anunciado pela curadora do prêmio, Gabriella Buontempo, junto com o júri, composto por Leonardo Colombati, Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Merlino, Silvio Perrella, Emanuele Trevi e Marina Valensise.

Como de costume, a cerimônia ocorrerá na ilha de Capri no primeiro fim de semana de outubro.

Na Itália, Labatut é conhecido sobretudo por "Quando deixamos de entender o mundo", lançado no início de 2021.

Fiel à sua vocação, que sempre o levou a tratar de temas científicos, no livro o escritor elenca vários breves textos que começam no azul da Prússia e terminam na física quântica, passando pelos protagonistas da ciência do século XX, como Einstein e Heisenberg, mas também as tragédias do século, como o gás usado nos campos de extermínio nazistas.

Em Capri, Labatut além de falar de seu texto mais conhecido também lançará seu novo título, Maniac, como primeira etapa de seu tour europeu de lançamento. (ANSA).