Bolsonaro passa bem após cirurgias, diz boletim

(ANSA) - BRASÍLIA, 12 SET - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa bem após ter sido submetido a duas cirurgias nesta terça-feira (12), segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, de São Paulo.

"As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências, e o paciente já se encontra em recuperação no quarto", diz o comunicado assinado pelo médico particular de Bolsonaro, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, e pela equipe do Vila Nova Star.