Bonucci entra com ação legal contra Juventus por danos

Bonucci foi forçado a treinar separadamente durante a pré-temporada, mas o zagueiro acredita que a Juve o prejudicou ao mantê-lo afastado por várias semanas, o que teria quebrado as regras da Associação Italiana de Jogadores (AIC).

A imprensa italiana diz que o campeão europeu trabalhou em campo à noite e em horários diferentes do resto do elenco. Ele também não teria se reunido com a equipe técnica e não pôde usar todas as instalações de treinamento.

Caso ganhe a ação judicial, Bonucci doará o valor à Neuroland, ONG que apoia famílias de crianças internadas no departamento de neurocirurgia pediátrica de um hospital de Turim.

Após passar todo esse tempo afastado do elenco juventino, o jogador assinou sem custos com o Union Berlin, da Alemanha.

(ANSA).