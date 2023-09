Câmara de Veneza aprova ticket para turistas a partir de 2024

Os hóspedes que pernoitarem em hotéis, é claro, estarão isentos - pois já estarão registrados e terão pago a taxa de turismo no hotel.

Essa norma foi prevista na lei de orçamento de 2019, que autorizou a Prefeitura a implementá-la.

A ideia da taxa de acesso foi inspirada nas "taxas de desembarque" aplicadas em algumas ilhas menores italianas.

A fase experimental pode começar em abril-maio de 2024, visando os feriados prolongados da primavera e os fins de semana de verão, cerca de trinta dias de grande fluxo turístico.

É claro que também serão excluídas, juntamente com os venezianos, as categorias de trabalhadores, estudantes, profissionais que trabalham em Veneza, que precisam cruzar diariamente a Ponte da Liberdade.

Estarão também isentos do pagamento, mas não da reserva no portal, também todos os residentes na região do Vêneto.