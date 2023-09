Claudio Ranieri receberá cidadania honorária de Cagliari

CAGLIARI, 12 SET (ANSA) - A Câmara Municipal de Cagliari, na Itália, votou por unanimidade pela concessão da cidadania honorária ao treinador Claudio Ranieri, que conduziu o rossoblù à primeira divisão na temporada passada da Série B.

A relação do campeão da Premier League da temporada 2015/16 com o Cagliari é bem antiga, pois essa será a segunda passagem do treinador de 71 anos pela equipe. A primeira foi entre 1988 e 1991, quando levou os sardos da primeira até a terceira divisão.