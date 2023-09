Com tumor avançado, Messina Denaro não deve voltar para prisão

No último dia 8 de agosto, ele passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal, mas viu suas condições piorarem por causa do avanço de um tumor agressivo no cólon.

Além disso, teria entrado em coma devido à reação dos medicamentos administrados para o tratamento da dor, mas se recuperou depois da alteração das doses.

Este é considerado um momento delicado para Messina Denaro, que cumpria pena de prisão perpétua desde janeiro, quando foi capturado após quase 30 anos foragido.

De acordo com apuração, a sobrinha e advogada do mafioso, Lorenza Guttadaurio, e sua filha Lorenza Alagna, recentemente reconhecida, foram até o centro médico para uma visita, tendo em vista o estado terminal. No entanto, Messina Denaro, teria se recusado a receber a filha devido ao agravamento de seu estado de saúde.

Hoje, inclusive, a filha do mafioso anunciou ter conseguido alterar seu sobrenome para utilizar o do seu pai. Agora, ela, que foi registrada apenas com o sobrenome de sua mãe, Francesca, em 17 de dezembro de 1996, passará a ser chamada Lorenza Messina Denaro.

A decisão foi divulgada pelo jornal Corriere della Sera e ressalta que a mulher de 27 anos, que se tornou mãe de uma criança de dois anos, entra oficialmente na família do mafioso. Messina Denaro estava foragido desde 1993 e era tido como o "chefe dos chefes" da máfia siciliana, mas foi capturado em janeiro passado, em um hospital privado de Palermo onde faria quimioterapia. Ele era o criminoso mais procurado da Itália e vivia em um covil na pequena cidade de Campobello di Mazara, na Sicília. Já na cadeia, o criminoso era submetido ao regime conhecido como "41 bis", que prevê isolamento total e ininterrupto. (ANSA).