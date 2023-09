'Desafio é elaborar orçamento com pouco recurso', diz Meloni

"Preparar o orçamento com recursos limitados é o verdadeiro desafio", afirmou ela, explicando que o foco do orçamento é ajudar famílias e pessoas de baixa renda e melhorar os cuidados de saúde.

Além disso, acrescentou que o próximo ano será de "grandes reformas" e do "plano Mattei" - um projeto que leva o nome de Enrico Mattei, fundador da petrolífera Eni, centrado na cooperação energética com os países africanos e na contenção da migração irregular.

A premiê italiana admitiu que a situação econômica era "difícil", ao mesmo tempo que enfatizou que o nível de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália deverá permanecer "acima da média europeia" e saudou os "números recordes" de emprego.

Durante seu pronunciamento, Meloni também criticou a oposição por atacar o governo pela queda de 0,4% do PIB registrada no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro.

"Fico muito zangada por vê-los celebrar cada pequena dificuldade que a Itália enfrenta. No último trimestre, o nosso PIB contraiu-se ligeiramente e eles comemoraram como um gol na final da Copa do Mundo. As pessoas torceram contra a Itália, abrindo garrafas e comemorando em suas varandas a queda do PIB", recordou.

A primeira-ministra italiana aproveitou para reiterar sua defesa ao imposto inesperado que o governo impôs aos bancos depois dos aumentos das taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) terem levado a lucros mais elevados.