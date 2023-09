'Em breve, 50% dos terrenos de café não serão idôneos', diz Illy

HANOI, 13 SET (ANSA) - O presidente da empresa italiana illycaffè, Andrea Illy, declarou que "em poucas décadas, até 50% dos terrenos destinados à agricultura do café podem não ser mais idôneos ao cultivo, enquanto 80% das emissões de carbono na cadeia de produção do café provêm da agricultura".

"Para garantir a segurança do café diante de uma demanda crescente e de impactos da mudança climática, preservando a diferenciação, é preciso investir na melhoria das práticas agroeconômicas e na renovação das plantações", complementou o também co-presidente da Regenerative Society Foundation, na ASIC Conference on Coffee Science em andamento em Hanói, no Vietnã.