Ex-atacante Del Piero inicia curso de treinador da Uefa

O ex-centroavante já havia concluído no fim do ano passado um outro curso da entidade máxima do futebol europeu, mas o Uefa A.

A Federação Italiana de Futebol (Figc) explica que o curso consiste em 240 horas de aulas dentro e fora do campo, incluindo estágios de treinamento com clubes da Itália e estrangeiros.

Os alunos que se formarem no curso da Uefa poderão assumir o comando de equipes das Séries A e B do calcio.

Além de Del Piero, outros ex-jogadores conhecidos do futebol italiano iniciaram o curso, como Ignazio Abate (ex-Milan), Andrea Dossena (ex-Napoli), Cristian Ledesma (ex-Lazio), Simone Padoin (ex-Juventus) e Marco Parolo (ex-Lazio). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.