Ex-militar argentino deve ser julgado na Itália

ROMA, 12 SET (ANSA) - Um ex-tenente-coronel do Exército da Argentina deve ser julgado na Itália pelos homicídios de oito pessoas no âmbito do Plano Condor, estratégia político-militar conjunta das ditaduras dos países do Cone Sul para sequestrar e exterminar dissidentes nos anos 1970 e 1980.

O Ministério Público italiano concluiu o inquérito contra Carlos Malatto, que é cidadão italiano, ato que precede a formalização da denúncia.