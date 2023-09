Filho do último rei da Itália põe objetos da família em leilão

Ao todo, são 200 itens, como um sofá de couro ecológico, porcelanas, pratos, castiçais, vasos, duas motocicletas que pertenceram ao seu filho Emanuele Filiberto e fotografias com imagens do rei e de Benito Mussolini na época do Tratado de Latrão - acordo assinado entre o Reino da Itália e a Santa Sé. A iniciativa pretende demonstrar que a vida em uma família real não é tão diferente da de muitos cidadãos. Os objetos estão sendo leiloados até 18 de setembro no portal "Genève enchères" e têm um valor entre 100 e 150 mil euros.

Com 86 anos, Vittorio Emanuele de Sabóia é filho do último monarca do país, Umberto II, que governou apenas um mês em 1946 após a abdicação de seu pai, Vittorio Emanuele III (1900- 1946), que apoiou a ascensão de Mussolini ao poder. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.