França e Alemanha 'blindam' divisas com Itália contra migrantes

ROMA, 12 SET (ANSA) - Por Concetta Rizzo - Em Lampedusa, as embarcações de migrantes fazem fila para desembarcar no cais Favoloro: são mais de 100 as que chegaram nas últimas 24 horas à ilha, com dezenas de pessoas que desembarcaram debaixo dos narizes de centenas de turistas diretamente no continente, entre a Isola dei Conigli, Cala Croce e a praia de Guitgia.

Todos os recordes precedentes foram pulverizados e no "hotspot" de contrada Imbriacola, centro de acolhimento de migrantes, foram registradas as presenças de 4.686 pessoas, com cerca de 4 mil que chegaram só no último dia.