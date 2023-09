Itália homenageia rainha Elizabeth II com selo postal

ROMA, 12 SET (ANSA) - A Itália emitiu nesta terça-feira (12) um selo postal comemorativo para homenagear a rainha Elizabeth II, que faleceu há pouco mais de um ano.

O selo, um dos poucos emitidos pelo país europeu a uma personalidade não nascida na Itália, foi divulgado durante um evento no ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.