Itália investiga 5 por desaparecimento de menina peruana

FLORENÇA, 12 SET (ANSA) - O Ministério Público de Florença, na Itália, investiga cinco pessoas pelo desaparecimento da menina peruana Kataleya Álvarez, mais conhecida como Kata e que está sumida desde 10 de junho.

Todos os alvos do inquérito são ex-moradores de um antigo hotel ocupado ilegalmente em Florença e que foi esvaziado pela polícia após o desaparecimento de Kata, que morava no prédio com sua família.