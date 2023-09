Itália vence Ucrânia por 2x0 pelas eliminatórias para a Eurocopa

MILÃO, 12 SET (ANSA) - A Itália venceu a Ucrânia por 2 a 1 nesta terça-feira (12), no estádio de San Siro, em Milão, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa.

Essa foi a primeira partida da seleção nacional em território italiano sob o comando do técnico Luciano Spalletti, que estreou no sábado com um empate em 1 a 1 fora de casa com a Macedônia do Norte.