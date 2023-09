'Jogamos um bom futebol', comemora Spalletti após 1ª vitória

"Eles foram bons nas retomadas, para eles aquele resultado não era bom. Era preciso mais qualidade para fazer o terceiro e o quarto gols. Foram 20 dias de pressão porque havia muitas coisas para perceber, apesar de ter um staff que me ajudou em tudo", concluiu.

O atacante Giacomo Raspadori também falou com a imprensa: "Tivemos muitas situações para fechar a partida no primeiro e no segundo tempo. Não fechamos mas tivemos uma boa performance.

Precisávamos fazer uma partida de personalidade e acredito que tenha sido".

"É uma vitória importantíssima. Sabíamos que não vencer poderia ser um problema grande, mas trabalhamos da melhor forme.

Quando jogamos aqui [em San Siro, em Milão] a atmosfera é sempre louca. Acredito que seja uma sorte a possibilidade de jogar neste estádio", acrescentou.

Já o técnico da Ucrânia, Serhij Rebrov, agradeceu aos italianos pelo apoio, por terem aplaudido o hino do país após sua execução.