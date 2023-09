Líbia tem 10 mil desaparecidos após inundações

Até o momento, pelo menos 150 mortes foram constatadas, mas o premiê do governo que comanda o leste da Líbia, Osama Hamada, falou em "mais de 2 mil" vítimas, cifra não confirmada por serviços de emergência.

O país africano vive fragmentado desde a queda do ditador Muammar Kadafi, em 2011, e é palco de disputas entre milícias que se dividem entre dois governos: um com sede em Sirte, que comanda o leste da Líbia, e um gabinete de união nacional reconhecido pela ONU e com base na capital Trípoli.

A Itália, país que tem laços profundos com a Líbia, já enviou uma equipe avançada da Defesa Civil para ajudar nos resgates, segundo o ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani.

Enquanto isso, a premiê Giorgia Meloni expressou "proximidade e solidariedade aos familiares das vítimas e ao povo líbio".

Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, enviou "condolências da União Europeia ao povo líbio e disse que as imagens das inundações são "angustiantes". "A UE está pronta para ajudar os afetados por essa calamidade", acrescentou.

(ANSA).