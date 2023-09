Líder norte-coreano chega na Rússia para reunião com Putin

ROMA, 12 SET (ANSA) - O Kremlin informou nesta terça-feira (12) que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, entrou no território russo, onde deverá se reunir com o presidente Vladimir Putin.

A agência estatal russa Ria Novosti divulgou que o trem de Kim cruzou a região de Primorye, na fronteira com a Coreia do Norte, e mostrou imagens do transporte verde escuro sendo puxado por uma locomotiva da Russian Railways.