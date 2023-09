Número de mortos em inundações na Líbia passa de 6 mil

O papa Francisco se disse "profundamente entristecido", e o presidente da Itália, Sergio Matarella, manifestou "sentimentos de sincera participação na dor do amigo povo líbico", enquanto a premiê, Giorgia Meloni, expressou "solidariedade e proximidade".

Meloni também fez um telefonema com seu homólogo líbico, Abdul Dabaiba, renovando suas condolências e a solidariedade da Itália à Líbia, assegurando plena disponibilidade para as atividades de socorro e ajuda.

Uma equipe de socorro da Itália pousou na Líbia, conforme anunciado pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

"É composta pelo pessoal da Defesa Civil, dos Bombeiros, do comando operacional e do Ministério das Relações Exteriores, e operará, de acordo com as autoridades locais, nos territórios devastados pela tempestade", explicou o ministro da Defesa Civil, Nello Musumeci.

Derna, importante cidade da porção oriental da Líbia, é comandada por um governo paralelo sediado em Sirte.

O país africano vive fragmentado desde a queda do ditador Muammar Kadafi, em 2011, e é palco de disputas entre milícias que se dividem entre os dois governos.