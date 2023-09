Popularidade do Papa despenca na Ucrânia após fala sobre Rússia

O principal conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, inclusive, que Jorge Bergoglio não pode servir de mediador no conflito com o regime de Vladimir Putin por ter assumido uma posição "pró-Moscou".

Segundo estatísticas, antes da guerra, 64% do povo ucraniano apoiava o Papa, mais do que em outros países. Hoje, no entanto, o nível de pessoas que apoiam o líder da Igreja Católica é de pouco mais de 6% "Nós próprios entendemos que as palavras do Papa sobre a 'grande mãe Rússia' foram proferidas de uma forma mal pensada e demasiada espontânea. O próprio Papa reconheceu isso, respondendo a jornalistas", explicou à ANSA o jovem bispo católico de Kiev-Zhytomyr, monsenhor salesiano Vitaliy Krivitskiy, 51 anos, que está em Berlim para participar do Encontro de Sant'Egidio.

Para o religioso, "certamente, para as pessoas que apenas ouvem estas declarações mais recentes do Papa, cria-se dele uma imagem um tanto negativa, mas o contexto é totalmente diferente para as pessoas que seguem continuamente o Papa, que sabem quantas vezes ele fala sobre a Ucrânia, quantas vezes ele menciona isso em todos os seus discursos".

Desde o início da guerra na Ucrânia, o Papa já fez inúmeros apelos em defesa de Kiev e já condenou a brutalidade das tropas russas na guerra.

Questionado sobre o que o Santo Padre poderia dizer claramente para não ser mal compreendido em relação à Ucrânia, o monsenhor respondeu que "toda a Igreja espera que o Papa tenha clareza, que ele chame as coisas pelo seu nome, a respeito da guerra, ou seja, do agressor, como ele realmente é".

"Francisco já falou sobre essas coisas, mas talvez não com a clareza necessária, para que não tenhamos que fazer essas perguntas novamente", acrescentou ele à ANSA, lembrando que, nos últimos dias, os julgamentos negativos das autoridades de Kiev sobre o Papa "pró-Rússia" assumiram o centro das atenções.