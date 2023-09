Putin chama processos contra Trump de 'perseguição política'

"É uma perseguição por motivos políticos da parte de seu rival", declarou ele, acrescentando que esta situação mostra a "perversão do sistema americano".

O ex-presidente dos EUA enfrenta ao menos quatro processos e já foi indiciado por diversas acusações criminais, que vão desde fraude eleitoral até espionagem, apesar de se declarar inocente.

De acordo com Putin, a postura norte-americana em relação à Rússia não deve mudar, independentemente do vencedor das próximas eleições de 2024.

Por fim, garantiu que os rumores sobre as supostas ligações da Rússia com Trump são "absurdos", lembrando que o republicano impôs "mais sanções a Moscou do que qualquer outra pessoa" durante seu mandato. (ANSA).

