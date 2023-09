Rei do Marrocos visita feridos por terremoto em Marrakesh

MARRAKESH, 12 SET (ANSA) - Após dias de silêncio, o rei do Marrocos, Mohammed VI, está em Marrakesh para visitar as pessoas que ficaram feridas em virtude do forte terremoto que atingiu o país e deixou milhares de mortos.

O monarca passou por um hospital na cidade marroquina que recebeu diversos feridos pelo tremor, principalmente da província de El Haouz.