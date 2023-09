Roberto Mancini perde mais uma no comando da Arábia Saudita

LONDRES, 12 SET (ANSA) - O ex-treinador da seleção da Itália Roberto Mancini perdeu nesta terça-feira (12) sua segunda partida seguida no comando da Arábia Saudita.

Após ser derrotado na estreia de Mancini para a Costa Rica por 3 a 1, o país da península arábica perdeu pelo placar mínimo diante da Coreia do Sul. O único gol do amistoso foi marcado por Cho Gue-sung, do Midtjylland.