Venezuela inicia procedimentos para aderir ao banco dos Brics

O mandatário chegou ao país asiático em 8 de setembro e se encontrou com a chefe do NBD, a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff. "Disse a ela que tenho a firme esperança de que em breve a Venezuela faça parte dos Brics como membro pleno, enquanto hoje somos parceiros convidados", declarou.

O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e, em sua última cúpula, em agosto, convidou mais seis países: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. (ANSA).

