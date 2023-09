Alemanha rompe cooperação com Itália sobre refugiados

No entanto, a Alemanha suspendeu o protocolo sob a acusação de que a Itália não está mais fazendo sua parte no acordo "há algum tempo". "Assim que isso mudar, poderemos prosseguir com as transferências no âmbito do mecanismo de solidariedade", disse um porta-voz do Ministério do Interior alemão nesta quarta-feira (13).

Segundo ele, a Alemanha pediu a transferência de mais de 12 mil solicitantes de refúgio entre janeiro e o fim de agosto, mas foram efetuadas apenas 10.

De acordo com o Regulamento de Dublin, que orienta as políticas de asilo na UE, a análise de um pedido de refúgio deve ser feita pelo país de entrada do deslocado internacional no bloco, mas esse sistema é considerado ultrapassado por boa parte dos Estados-membros, que tentam negociar uma reforma no tratado.

A Alemanha ainda diz que, desde 2022, acolheu voluntariamente 1.043 solicitantes de refúgio que entraram na UE pela Itália, dos cerca de 3 mil que estavam previstos.

Segundo o Ministério do Interior italiano, o país recebeu 124 mil migrantes forçados via Mediterrâneo desde o início do ano, quase o dobro da cifra registrada no mesmo período de 2022. A ilha de Lampedusa, que fica a menos de 100 quilômetros da costa da África, registrou o desembarque de cerca de 7 mil deslocados internacionais somente desde a última terça (12).

A maioria desses migrantes forçados, no entanto, não deseja ficar na Itália e tenta seguir viagem rumo a países do norte da UE, como a Alemanha. (ANSA).