BCE expressa dúvidas sobre imposto contra bancos na Itália

FRANKFURT AM MAIN, 13 SET (ANSA) - O Banco Central Europeu (BCE) expressou dúvidas nesta quarta-feira (13) a respeito do decreto do governo da Itália para taxar os chamados "lucros excessivos" de instituições financeiras.

A medida foi anunciada de surpresa no início de agosto e estabeleceu um imposto extra de 40% sobre os lucros obtidos a partir de margens de juros que o gabinete da premiê Giorgia Meloni considera excessivas.