Brasileiro foragido nos EUA é capturado após 14 dias

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) - O brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua que fugiu da prisão nos Estados Unidos, foi capturado pelas autoridades locais após 14 dias, informou a polícia da Pensilvânia nesta quarta-feira (13).

O criminoso foi sentenciado por matar sua ex-namorada Débora Evangelista Brandão e ganhou os holofotes depois de escapar da prisão escalando as paredes da penitenciária no dia 31 de agosto. A polícia da Pensilvânia não deu detalhes sobre a captura de Cavalcante, mas disse que realizará uma entrevista coletiva ainda hoje para divulgar as informações sobre a megaoperação, que mobilizou pelo menos 500 agentes nas buscas.