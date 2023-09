CEO da Inter diz que caso de doping de Pogba serve de 'alerta'

"Tenho um relacionamento de grande carinho com Pogba. Só posso dizer que ele é um rapaz legal, mas não quero entrar em detalhes, porque isso não depende de mim. Estou simplesmente triste", disse Marotta.

O italiano ainda destacou que o ocorrido com o meio-campista poderá servir de "alerta" para outros jogadores.

Após ser flagrado no exame antidoping, Pogba precisará provar que ingeriu a substância proibida sem ter conhecimento. No entanto, o jogador corre sérios riscos de ter seu milionário contrato rescindido em função do episódio.

O jornal Gazzetta dello Sport aponta que os vestígios de testosterona identificados no exame foram parar no corpo do atleta em virtude de um suplemento alimentar dietético comprado por indicação de um médico amigo. (ANSA).

