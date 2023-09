China nega ter proibido uso de iPhone em prédios do governo

"Sempre tivemos uma atitude aberta em relação às empresas financiadas pelo exterior", acrescentou.

De acordo com Mao, a China "trata tanto as empresas nacionais como as financiadas pelo estrangeiro de forma igual e em pé de igualdade". Além disso, o governo chinês "atribui grande importância à informação e à cibersegurança".

As ações da Apple registraram uma queda brusca nas duas sessões da semana passada, após a divulgação de relatórios sobre as restrições ao uso de iPhones e smartphones estrangeiros em escritórios impostas por Pequim a funcionários do governo e entidades apoiadas pelo Estado.

O anúncio, feito pela primeira vez pelo "Wall Street Journal" e seguido pela Bloomberg de que Pequim, dizia que a China pretendia alargar a proibição às agências apoiadas pelo governo e às empresas estatais, ampliando o efeito da política restritiva de forma muito mais ampla numa economia planificada centralizada. (ANSA).

