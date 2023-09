Cresce exportação de vinho ao Brasil; Itália é 4º fornecedor

O pavilhão tricolor no evento organizado pela Vinitaly-Veronafiere (por meio da subsidiária Veronafiere do Brasil, que detém 60% das ações da brasileira Milanez&Milaneze) conta com mais de 20 operadores, representando dezenas de rótulos e variedades italianas, sendo 13 no estande organizado pela Italian Trade Agency (ICE/ITA).

Segundo o diretor do escritório brasileiro da ICE, Ferdinando Fiore, o Brasil é o quarto mercado para vinhos italianos nas Américas, depois de Estados Unidos, Canadá e México. Para os brasileiros, a Itália é o quarto fornecedor, com participação de 7%, atrás de Chile, Argentina e Portugal. "Em valores, são quase US$ 37 milhões adquiridos pelos brasileiros, ou cerca de 8% do total importado", disse.

O evento acontece até amanhã em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha (RS), capital da uva e do vinho no Brasil, destino da grande imigração italiana do século 19, que estabeleceu a viticultura no estado, e onde muitos ainda hoje falam o talian, antigo dialeto vêneto e reconhecido como língua oficial na região. (ANSA).

