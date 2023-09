Draghi vai preparar relatório sobre competitividade da UE

ROMA, 13 SET (ANSA) - A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira (13) que encarregou o ex-primeiro-ministro da Itália e ex-chefe do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi de preparar um relatório sobre o futuro da competitividade do bloco.

Em seu discurso do Estado da União no Europarlamento, em Estrasburgo, a mandatária da Comissão Europeia disse que a UE terá três grandes desafios enquanto persegue seus objetivos de transição ecológica: trabalho, inflação e ambiente comercial.