Enviado do Papa discutirá Ucrânia com representante chinês

"Sobre a questão da Ucrânia, a China continua empenhada em promover conversações de paz e está disposta a trabalhar com todas as partes para continuar a desempenhar um papel construtivo na promoção da redução das tensões e do esfriamento da situação", declarou Mao.

Desde o início da guerra russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a China adotou uma postura de "neutralidade" e se absteve de condenar Moscou e fornecer cobertura diplomática, embora sua posição oficial é conseguir um cessar-fogo e uma solução política para a crise.

O Ministério das Relações Exteriores não divulgou outros detalhes da visita que acontece em meio a turbulências nas relações entre o Papa e a Ucrânia, após o argentino ter feito menção à "grande mãe Rússia" em um discurso recente para jovens.

Até agora, Zuppi já passou por Kiev, Moscou e Washington para identificar iniciativas que possam abrir caminhos para a paz no território ucraniano.

Receber um enviado papal de alto nível é visto como uma medida significativa, dado os laços frios de Pequim com a Santa Sé e tendo em vista que o Vaticano possui relações bilaterais com Taiwan e é o único Estado da Europa a reconhecer Taipé, cuja China considera parte integrante do seu território.

Os laços sino-vaticanos têm passado por momentos de forte turbulência também devido a divergências sobre as nomeações de bispos na China. O Vaticano reclama que Pequim nomeou bispos unilateralmente várias vezes, violando um pacto histórico de 2018. (ANSA).