Expo 2030: Paraguai receberá missão de comitê italiano

ASSUNÇÃO, 13 SET (ANSA) - A cidade de Assunção, no Paraguai, receberá nesta quinta-feira (14) uma missão de um comitê que promove a candidatura da Itália para sediar a Expo 2030.

Em um comunicado, a delegação que estará no Paraguai tem a participação de Carlo Ratti, criador do projeto para a construção do recinto de feiras, e o general Roberto Vittori, astronauta das Agências Espaciais Italiana e Europeia.