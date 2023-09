Ilha italiana declara emergência após recorde de migrantes

"Reforçamos o que pedimos há meses, ou seja, contornar a ilha com os navios no porto, ajuda e apoio para uma ilha que nestes meses está sob forte stress", disse Mannino.

O clima é tenso no local, e agentes da Guarda de Finanças chegaram a avançar sobre migrantes que tentaram romper o cordão de isolamento para descer do cais.

A terça-feira (12) teve recorde de desembarques, com 110 embarcações e 5.112 pessoas, e mais 23 embarcações aportaram desde a meia-noite (hora local) desta quarta-feira (13).

Durante a madrugada, um bebê de cinco meses morreu após cair nas águas, já na ilha.

"A questão das realocações é secundária, foram realocadas pouquíssimas pessoas nos últimos meses, a questão não é como descarregar o problema, é impedir as chegadas à Itália, não vejo ainda respostas concretas", disse a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, em entrevista à Rai1, após o anúncio da Alemanha sobre interromper as avaliações de solicitações de asilo.

No momento há 6.792 migrantes na ilha, a maior parte no "hotspot" - centro de acolhimento - de contrada Imbriacola, que tem capacidade para 350, e outros grupos estão no cais.