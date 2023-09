Itália envia bombeiros e navio da Marinha para Líbia

Além disso, o navio San Giorgio, da Marinha Militar, já zarpou com destino a Derna, cidade mais afetada pelas inundações, e fornecerá apoio logístico, médico e de comando e controle. Se for necessário, o Ministério da Defesa ainda estuda o envio de outra embarcação da Marinha com helicópteros de socorro. A imprensa líbia fala em pelo menos 6 mil mortos no fenômeno natural, mas o número exato ainda é incerto. Ao menos 10 mil indivíduos estão desaparecidos, segundo o Crescente Vermelho, e mais de 30 mil estão desabrigados apenas em Derna, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A cidade fica na porção oriental da Líbia, que é comandada por um governo paralelo sem reconhecimento internacional, e foi parcialmente destruída pela tempestade tropical e pelas inundações. Um dos fatores que contribuíram para a magnitude da tragédia foi o rompimento de duas barragens, que liberaram uma enorme quantidade de água sobre Derna.

Prédios inteiros foram varridos pela força das inundações, e dezenas de corpos foram arrastados até o Mar Mediterrâneo.

Em sua audiência geral nesta quarta-feira (13), o papa Francisco pediu orações pelas vítimas do fenômeno natural. "Que não falte a nossa solidariedade a esses irmãos e irmãs que tanto sofrem com essa calamidade", disse o pontífice. (ANSA).

