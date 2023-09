Itália tem aumento significativo de casos de Covid-19

ROMA, 13 SET (ANSA) - A incidência dos casos de Covid-19 "aumentou significativamente" nas províncias italianas em relação aos valores da primeira semana de julho.

A indicação é da análise do matemático Giovanni Sebastiani, do instituto para as Aplicações do Cálculo "M.Picone", do Conselho Nacional de Pesquisas, relativa à incidência de testes positivos ao vírus SarsCov2 nos sete dias anteriores a 6 de setembro de 2023, último dia em que o governo deixou os dados publicamente disponíveis.