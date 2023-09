Líder norte-coreano se reúne com Putin: 'Moscou vencerá guerra'

De acordo com a imprensa local, o presidente russo já havia dito que "todas as questões" seriam discutidas durante as conversações com o norte-coreano, incluindo a cooperação no domínio militar.

"A Rússia é um país autossuficiente, mas dentro das regras atuais há oportunidades às quais prestamos atenção e discutimos", ressaltou Putin.

Nos últimos dias, a expectativa de um possível acordo de armas entre os países ganhou força. Os Estados Unidos temem que a Rússia receba armas da Coreia do Norte, que está sob sanções por causa de seus programas de desenvolvimento nuclear, para fortalecer sua ofensiva na Ucrânia.

Hoje, os dois chegaram a visitar um local de montagem e lançamento de foguetes antes do início da reunião. "Os líderes inspecionaram os locais do novo cosmódromo: uma oficina de montagem para o lançador Angara (a nova geração de foguetes russos), um local para lançadores Soyuz-2 e uma área de lançamento em construção", revelou o Kremlin em comunicado.

Durante a reunião, Kim deixou claro que a Coreia do Norte apoia todas as decisões das autoridades russas e pretende permanecer ao lado de Moscou para "lutar contra o imperialismo".

Conforme declaração do líder norte-coreano, a "Rússia levantou-se para defender a sua soberania e segurança, opondo-se às forças hegemônicas". Para ele, o encontro com Putin "ajudará a elevar as relações entre os dois países a um novo nível".