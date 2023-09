Lula formaliza 38º ministério e dá posse a novos ministros

(ANSA) - BRASÍLIA, 13 SET - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou hoje a criação do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 38ª pasta do governo, e deu posse a ministros do "centrão" em uma cerimônia fechada, algo incomum em Brasília.

O Diário Oficial da União (DOU) publicou hoje a nomeação de Márcio França (PSB) como ministro da nova pasta, após ele ter deixado o Ministério de Portos e Aeroportos, que foi assumido pelo deputado Silvio Costa Filho, do partido Republicanos, integrante do "centrão" e ligado à Igreja Universal.