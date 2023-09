Maneskin vence prêmio de 'Melhor Clipe de Rock' no VMA 2023

A produção dos italianos disputou o prêmio contra os videoclipes "Lux Æterna" do Metallica; "The Teacher" do Foo Fighters; "Tippa My Tongue" do Red Hot Chili Peppers; "Lost (Original Version)" do Linkin Park; e "You Make Me Feel Like It's Halloween" do Muse.

Além da conquista, o Maneskin incendiou a plateia do VMA 2023 ao apresentar seu single recém-lançado "Honey (Are U Coming?)". O vocalista Damiano usou uma câmera portátil no meio da plateia no início da performance e chegou a passar na frente da principal vencedora da noite, Taylor Swift, que lhe mandou um beijo.

Este é o segundo prêmio faturado pela banda italiana. Na edição de 2022, Maneskin se tornou o primeiro artista italiano a ser reconhecido com o "melhor videoclipe alternativo", com a música "I Wanna be your slave". Na edição de 2023, a maior vencedora foi Swift, que somou nove estatuetas e se consolidou como uma das principais ganhadoras do MTV Video Music Awards em todos os tempos, com 23 prêmios no total, atrás apenas de Beyoncé (26).

Ao todo, ela levou os prêmios nas seguintes categorias: Vídeo do Ano, Artista do Ano, Disco do Ano, Música do Ano, Melhor Clipe Pop, Melhor Direção e Melhor Show de Verão. Além disso, seu clipe "Anti-Hero" venceu as categorias de Melhor Fotografia e Melhor Efeitos Visuais.

Já a brasileira Anitta, indicada pelo segundo ano consecutivo, foi a vencedora do prêmio de "Melhor Clipe de Música Latina", com "Funk Rave". (ANSA).