Messina Denaro para quimioterapia e entra em cuidados paliativos

Com a doença em estado avançado, Messina Denaro também precisa ser alimentado apenas por nutrição parenteral (por meio de infusão intravenosa).

O chefe do departamento de oncologia da unidade de saúde, Luciano Mutti, anunciou a mudança de rota após a piora acentuada das condições do criminoso, que ainda está consciente mas tem o físico gravemente debilitado.

"Desde ontem [terça-feira 12] cedi os cuidados do paciente Matteo Messina Denaro aos colegas das terapias de apoio e controle da dor. No momento não há indicação para prosseguir com as terapias ativas", explicou o médico à ANSA.

O mafioso está acompanhado da sobrinha e advogada, Lorenza Grattaudario, e da filha, Lorenza, recém reconhecida.

Messina Denaro estava foragido desde 1993 e era tido como o "chefe dos chefes" da máfia siciliana, mas foi capturado em janeiro passado, em um hospital privado de Palermo onde faria quimioterapia.

Ele era o criminoso mais procurado da Itália e vivia em um covil na pequena cidade de Campobello di Mazara, na Sicília.