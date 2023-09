'Não somos crianças mimadas', diz técnico da Itália sobre vaias

"Ver um menino que tem esse talento e às vezes faz uso indevido dele é algo para se prestar atenção, porque senão as pessoas têm essa vontade de te esperar no portão. Às vezes você pode reagir com atitudes, outras vezes com palavras, mas tem vezes que você fica quieto e vai trabalhar ainda melhor", disse Spalletti em uma coletiva de imprensa.

O meio-campista Davide Frattesi, autor dos dois gols que deram os três pontos para a Azzurra, saiu em defesa de Donnarumma ao chamar de "indigna" a atitude dos torcedores.

Spalletti, por sua vez, não aprovou muito o posicionamento de seu comandado.

"Temos o dever de nos comportarmos como profissionais, não como crianças mimadas. Vamos ficar quietos", afirmou.

Donnarumma até que foi aplaudido durante a vitória sobre os ucranianos, mas fingiu não ouvir as vaias enquanto acenava para as arquibancadas antes do pontapé inicial.

É necessário voltar até 2021 para compreender essa raiva dos torcedores do Milan em relação ao goleiro. Na época, o italiano não aceitou esticar seu tempo de contrato e deixou o clube gratuitamente para o PSG. Os fãs viram isso como uma traição, pois causou danos financeiros aos rossoneri, já que poderiam embolsar dezenas de milhões de euros.