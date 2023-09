O vinho italiano vai à conquista do Brasil

Mas agora também os produtores da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul, a capital da uva e do vinho do Brasil, destino da grande imigração italiana no século 19, que aqui implantou o cultivo das vinhas, e onde se fala o "'talian", o antigo dialeto vêneto - têm intenções de tornar conhecida suas variedades na Itália. E avaliam uma participação à próxima edição do Vinitaly.

Um resultado devido também ao grande trabalho do cônsul-geral de Porto Alegre, Valerio Caruso, que desde sua chegada - um ano atrás - se dedicou ao restabelecimento dos laços com o território. E que valorizou ainda mais a participação italiana da Wine South America com uma importante iniciativa de proximidade com as autoridades e as comunidades empresariais locais.

"Estamos orgulhosos que no berço de uma histórica e fortíssima comunidade ítalo-descendente seja possível fazer um trabalho em equipe tão importante com o sistema Itália, reforçando as excelências italianas e promovendo as gaúchas", observa o cônsul.

Uma tendência que Vinitaly vê com bons olhos. "Na última edição do evento em Verona tivemos cerca de 33 mil operadores de 134 países. A maior parte vai para a Itália, que tem 95% dos expositores, mas vemos uma nova atenção para os vinhos estrangeiros. E os brasileiros que virão, terão vantagem, justamente porque são uma proposta alternativa", destaca Bruno.

Por outro lado, os operadores italianos destacam como o mercado brasileiro apresenta alguns desafios e pontos críticos.

A principal dificuldade são os deveres. Especialmente, para quem decide não se apoiar nas "trade" ou "comex" brasileiras, o custo da partida da Itália ao importador pode subir até 152%.