Papa presta solidariedade por tragédias em Líbia e Marrocos

Jorge Bergoglio ainda convidou todos para se unir em oração "pelos que perderam a vida, pelos seus familiares e os desalojados" e pediu que "não falte a nossa solidariedade" com o povo "tão provado por esta calamidade".

A Líbia foi devastada pela tempestade tropical Daniel e contabiliza milhares de mortos e desaparecidos. A imprensa local fala em pelo menos 6 mil mortos no fenômeno natural, mas o número exato ainda é incerto.

Segundo o Crescente Vermelho, ao menos 10 mil indivíduos estão desaparecidos até agora e mais de 30 mil estão desabrigados apenas em Derna.

Durante a oração, o argentino também recordou as vítimas do terremoto que atingiu o Marrocos no último dia 8 de setembro, provocando mais de 3 mil mortos.

"O meu pensamento vai ao nobre povo marroquino, que sofreu estes tremores de terra, estes terramotos. Rezemos por Marrocos, rezemos pela população, para que o Senhor lhes dê a força de recomeçar", apelou.

Por fim, o Santo Padre enviou uma mensagem de apoio à "martirizada Ucrânia" e reforçou que "os seus sofrimentos estão sempre presentes na nossa mente e no nosso coração".