Petição cobra Veneza em lista de patrimônios em risco da Unesco

De acordo com o Centro do Patrimônio Mundial, braço da Unesco, "os efeitos da deterioração contínua devido à intervenção humana, incluindo o desenvolvimento contínuo, os impactos das mudanças climáticas e o turismo em massa correm o risco de causar mudanças irreversíveis no valor universal excepcional do bem".

O pedido foi feito porque as medidas propostas pelo governo italiano foram classificadas como "insuficientes" e precisam ser desenvolvidas. Desta forma, uma inclusão na lista "em perigo" teria como objetivo incentivar a melhor prevenção do patrimônio para o futuro.

No entanto, existe uma corrida contra o tempo para evitar esse rótulo, já que o comitê oficial avaliará a situação da "Sereníssima" durante a cúpula anual em Riad, na Arábia Saudita, até 25 de setembro.

A prefeitura de Veneza tenta agir "apressando" a aprovação do novo regulamento para começar a testar o pagamento de um "ingresso" para quem quiser acessar a cidade a partir da primavera de 2024.

A ideia da taxa de acesso foi inspirada nas "taxas de desembarque" aplicadas em algumas ilhas italianas. O principal objetivo da iniciativa é criar um impedimento para os fluxos indiscriminados de turistas que inundam Veneza, apesar de o prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, acreditar já ter cumprido todos os pedidos e exigências da Unesco. (ANSA).