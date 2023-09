Termas de Caracalla serão abertas para visitas noturnas

Outra opção será uma visita guiada que permitirá o descobrimento das Termas de Caracalla também na superfície, entre os ginásios, o natatio - grande piscina -, o frigidário - local onde se tomava banho frio - e os esplêndidos mosaicos.

"As visitas noturnas às Termas de Caracalla são um evento que agrada aos visitantes e que se renova a cada verão e outono. O que atrai os turistas e sobretudo os romanos é o encanto da mais importante central termal imperial que se revela à luz do entardecer e da noite, uma oportunidade única de acesso ao monumento fora do horário habitual de funcionamento", explicou Daniela Porro, superintendente especial de Roma.

Segundo ela, esta é um forma "imperdível de conhecer as majestosas ruínas ao luar, mas também de descer à cave dos banhos que, juntamente com o Mitreu, nem sempre são acessíveis ao público".

No crepúsculo da noite, os visitantes também vão ser recebidos pela magia das fotos em preto e branco de Letizia Battaglia que, até 5 de novembro, serão expostas nos espaços do Spa, no âmbito da mostra "Letizia Battaglia Senza Fine".

"Depois do sucesso das inaugurações extraordinárias de domingo no museu e da importante resposta à exposição em andamento dedicada a Letizia Battaglia, as Termas de Caracalla se preparam para receber os visitantes à noite, propondo uma oferta cultural sempre nova e cheia de vitalidade, antes das novidades que o outono reserva", afirmou Mirella Serlorenzi, diretora do sítio.

As Termas de Caracalla eram o segundo maior complexo de banhos públicos da capital italiana e foram construídas durante os reinados dos imperadores romanos Lúcio Sétimo Severo e Caracalla.