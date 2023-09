TIM vence prêmio Conarec na categoria Telecomunicações

"Esse resultado reforça a consistência do trabalho realizado e demonstra o foco total no nosso cliente. Estamos muito orgulhosos por mais esse reconhecimento. Com uma combinação de inovação tecnológica, excelência no atendimento, uma cultura empresarial inovadora e focada no cliente, conseguimos estabelecer um padrão elevado reconhecido com este importante prêmio", afirma Paulo Henrique Campos, diretor de Customer Services da TIM Brasil.

A premiação tem como objetivo avaliar a capacidade de atendimento das empresas por meio de canais digitais, que vão do WhatsApp até Facebook e chatbots. Ela mede a qualidade, resolutividade e jornada do cliente.

A operadora também conquistou reconhecimentos no Prêmio Smart Customer 2023, um dos mais importantes do mercado corporativo no segmento de consumidores. A TIM faturou troféus nas categorias "Tecnologia para relacionamento" e "Gestão para Experiência do Cliente". (ANSA).

